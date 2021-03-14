Липецк, , 15:42 — REGNUM В Липецкой области 14 марта подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 74 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 668 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 22 — за последние сутки.

473 человека скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.