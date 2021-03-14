Курск, , 15:39 — REGNUM В Курской области 14 марта зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 343 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 67 пациентов, в том числе 102 — за последние сутки.

Скончались 506 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.