Курск, 14 марта 2021, 15:39 — REGNUM В Курской области 14 марта зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 343 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 67 пациентов, в том числе 102 — за последние сутки.
Скончались 506 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.