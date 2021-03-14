Москва, , 16:05 — REGNUM Страны Запада своими действиями сами ускорили начало регулирования интернет-пространства. Об этом 14 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом из Болгарии, устроившим представление возле здания МИД России.