Калуга, , 15:52 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 90 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 марта. Днём ранее, 13 марта, в регионе было зарегистрировано 92 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 146 человек, 1 980 человек находятся на лечении, 28 892 человека выздоровели, 274 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (413), в Обнинске (172), Боровском (130) и Малоярославецком (125) районах.

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