Москва, , 16:05 — REGNUM Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) между командами «Манчестер Сити» и «Броуссия» из Менхенгладбаха. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра на матче будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов. Резервным арбитром будет Алексей Кульбаков из Белоруссии.

Отметим, ответный матч ЛЧ командами «Манчестер Сити» и «Броуссия» из Менхенгладбаха состоится 16 марта на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В первой игре «МС» победил «Боруссию» со счетом 2:0.