Луганск, 14 марта 2021, 15:23 — REGNUM По информации разведки Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР), командир 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины приказал боевикам ВСУ привести в боевую готовность минометные подразделения украинской армии на участке в районе села Троицкое, сообщили 14 марта в пресс-службе НМ ЛНР.
Отметим, в пресс-службе НМ ЛНР также сообщили о повреждении боевиками 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.