Луганск, , 15:23 — REGNUM По информации разведки Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР), командир 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины приказал боевикам ВСУ привести в боевую готовность минометные подразделения украинской армии на участке в районе села Троицкое, сообщили 14 марта в пресс-службе НМ ЛНР.

«Нашей разведкой получены сведения о том, что… командир 59-й омпбр Шаповалов отдал указание на приведение в полную боевую готовность минометных подразделений на участке ответственности 10-го батальона в районе н.п. Троицкое . В этой связи мы ожидаем интенсивные обстрелы на этом участке», — говорится в сообщении.

Отметим, в пресс-службе НМ ЛНР также сообщили о повреждении боевиками 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.