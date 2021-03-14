Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM В североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определили звезд прошедшего игрового дня. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Киффер Беллоуз, который оформил дубль в матче регулярного чемпионата с командой «Нью-Джерси Дэвилз», чем помог «Айлендерс» победить (2:3).

Второй звездой дня стал финский форвард российского происхождения команды «Флорида Пантерз» Александр Барков, набравший три очка (2 шайбы + результативная передача) в матче с клубом «Чикаго Блэкхоукс» (4:2 в пользу «Пантерз»).

Третьей звездой дня был признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, оформивший дубль в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:1 в пользу «Вегаса»).