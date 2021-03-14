Тирана, , 15:21 — REGNUM В пятницу, 12 марта американские компании Excelerate Energy L. P, ExxonMobil и министерство инфраструктуры и энергии Албании заключили меморандум об исследованиях с целью подготовки технико-экономического обоснования для создания терминала СПГ в порту Влёра и возможной перепланировке ТЭС во Влёре.

В церемонии подписания участвовали глава Excelerate Energy Стивен Кобос, министр инфраструктуры и энергии Албании Белинда Балуку и вице-президент ExxonMobil Эдвард Остин.

Как сообщает рупор албанской оппозиции Lapsi, посол США в Албании Юри Ким назвала подписание данного меморандума «исключительным актом» и назвала Албанию «надежным партнером» США.

Американский дипломат отметила, что 15 марта исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между США и Албанией, и заявила, что за последние 30 лет Албания достигла успехов на пути построения демократии.