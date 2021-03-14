Москва, , 15:11 — REGNUM Находящиеся на Международной космической станции космонавты используют для сна специальные спальники, которые удерживают их на одном месте. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кудь-Сверчков отметил, что вопрос о сне в невесомости является одним из самых популярных. Он объяснил, что в невесомости нет понятия верха и низа, поэтому нельзя сказать, что космонавты спят «вверх ногами».

Для того, чтобы во время сна оставаться на одном месте, члены экипажа МКС используют специальные спальные мешки. Также этот мешок обеспечивает комфортный тепловой режим. Космонавт добавил, что в первые дни на МКС ему было непривычно засыпать без ощущения прикосновения постели к спине и голове, однако со временем такой сон стал привычнее.

«Ещё спрашивают: «Снятся ли сны в космосе, и какие?». Сны снятся самые обычные, земные. И эмоции, и красочность такие же земные», — подытожил Кудь-Сверчков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космонавт Сергей Кудь-Сверчков прибыл на МКС в октябре 2020 года в составе экипажа корабля «Союз МС-17». Возвращение корабля «Союз МС-17» на Землю запланировано на 17 апреля 2021 года.

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