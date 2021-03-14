Манчестер, Великобритания, , 15:17 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может в скором времени покинуть свою команду. Об этом 14 марта сообщает AS.

По данным источника, новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта договорился с 32-летним футболистом о том, что тот перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. При этом отмечается, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, Серхио Агуэро перешел в «МС» летом 2011 года из мадридской команды «Атлетико». В текущем сезоне сыграл в восьми матчах чемпионата Англии и отметился в них одним забитым мячом.