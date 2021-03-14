Луганск, , 15:16 — REGNUM Боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины по приказанию своего командира помешали работе беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ, сообщили 14 марта в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

«С целью недопущения обнаружения военной техники в жилом массиве н.п. Троицкое командир 59 омпбр Шаповалов отдал приказ препятствовать работе беспилотников СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении БЛА миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады, что не позволило наблюдателям зафиксировать нарушения противника», — сообщает источник.

Представители миссии покинули район наблюдения, а входе обследования беспилотного летательного аппарата обнаружили пулевое повреждение одного из винтов.

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