Луганск, 14 марта 2021, 15:16 — REGNUM Боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины по приказанию своего командира помешали работе беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ, сообщили 14 марта в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.
Представители миссии покинули район наблюдения, а входе обследования беспилотного летательного аппарата обнаружили пулевое повреждение одного из винтов.
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