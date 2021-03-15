Приштина, , 13:31 — REGNUM Представители сил безопасности Косово (СБК) 14 марта сообщили о намерении в ближайшем времени установить военные связи с министерством обороны Израиля.

Соответствующее объявление было сделано на странице СБК в социальной сети Twitter сразу после открытия посольства Косово в Иерусалиме 14 марта.

Это третье посольство признанной Израилем страны в Иерусалиме после посольств США и Гватемалы.

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Израиль и Косово установили дипломатические отношения 1 февраля этого года. Открытие посольства Косово в Иерусалиме входило в число обязательств Косово по Вашингтонским соглашениям 4 сентября, заключенным при посредничестве президента США Дональда Трампа.

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