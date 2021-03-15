Приштина, , 13:11 — REGNUM В воскресенье, 14 марта, в Приштине состоялись выборы нового руководителя Демократической лиги Косово (ЛДК).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за пост главы партии боролись четыре кандидата — Люфти Хазири, Бесиан Мустафа, Антон Чуни и Люмир Абдиджику. Чуни, ранее входивший в состав руководства Армии освобождения Косово, в последний момент вышел из гонки, чтобы «дать дорогу новому веянию». Победу одержал Абдиджику, получивший поддержку 190 делегатов из 329 в первом раунде голосования.

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Напомним, представитель ЛДК Авдулла Хоти до сих пор возглавляет правительство края, однако на выборах его партия заняла третье место, получив менее 13% голосов. Председатель ЛДК Иса Мустафа подал в отставку, однако 14 марта получил титул почетного председателя. После созыва парламента пост премьер-министра Косово намерен занять лидер получившего на выборах 50,28% голосов «Движения за самоопределение» Альбин Курти.

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