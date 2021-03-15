Приштина, , 11:06 — REGNUM Посол Италии в Косово Никола Орландо 14 марта сообщил о том, что он ожидает скорейшего формирования парламента Косово и принесения присяги новым правительством края.

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На своей странице в социальной сети Twitter дипломат подчеркнул, что Косово ожидает «много работы — борьба с пандемией, укрепление экономики, порядка и законности и прогресс по пути евро-атлантической интеграции», а потому «времени терять нельзя».

Напомним, 14 февраля в Косово прошли досрочные парламентские выборы. Их результаты были окончательно утверждены ЦИК Косово в субботу, 13 марта. Победу на выборах одержала партия «Движение за самоопределение», получившая 50,28% голосов и ставшая первой партией в истории края, добившейся такого результата в одиночку.

В настоящее время Евросоюз и США активно призывают Косово к скорейшему формированию правительства и началу диалога с Сербией.

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