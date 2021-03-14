Луцк, Украина, , 15:16 — REGNUM Украинские пограничники 13 марта задержали двух мужчин, которые незаконно проникли на территорию Украины из Белоруссии, сообщили 14 марта в пресс-службе пограничной службы Украины (ГПСУ).

Двоих мужчин пограничники заметили вблизи пункта пропуска «Пища» (Волынская область). После задержания выяснилось, что один из задержанных является гражданином Белоруссии, второй — Российской Федерации.

В пресс-службе ГПСУ добавили, что задержанные якобы сообщили, что планировали в дальнейшем «нелегально» попасть в страны Европейского Союза. В дальнейшем их привлекут к ответственности в соответствии со статьей 204−1 кодекса об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».