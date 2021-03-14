Ханты-Мансийск, , 14:42 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 88 случаев.

С начала пандемии на 14 марта в Югре зарегистрировано 52 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 066 человек, скончались 772 пациента с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).