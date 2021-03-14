Москва, , 14:31 — REGNUM Самой популярной моделью легкового автомобиля в российском автопарке является седан LADA 2107. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

По данным экспертов, в настоящее время количество зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет около 45 млн. Самыми распространёнными моделями остаются легковые автомобили отечественного производства.

Первую строчку рейтинга самых распространённых автомобилей занимает LADA 2107 — количество зарегистрированных автомобилей этой модели составляет 1,65 млн единиц. Второе место занимает LADA 2106 (1,26 млн), третье — LADA 4×4 (999,5 тыс.).

Пятёрку наиболее распространённых автомобилей замыкают две модели южнокорейских производителей: KIA Rio (931,8 тыс.) и Hyundai Solaris (848,2 тыс.). В десятку самых популярных автомобилей также входят LADA 2110 (824,7 тыс.), LADA 2109 (787,8 тыс.), LADA 2114 (779,1 тыс.), Ford Focus (755,9 тыс.) и Renault Logan (740,5 тыс.). Отмечается, что на долю десяти самых распространённых моделей приходится 21% от общего российского автопарка легковых автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым продаваемым в России автомобилем в категории кроссоверов и внедорожников за последние 10 лет стала модель Renault Duster.

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