Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 14:33 — REGNUM Сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Нове-Место (Чехия). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе норвежской сборной выступали Тириль Экхофф, Марте Рёйселанн, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, которые преодолели дистанцию за 1 час 1 минуту 24,1 секунды с использованием четырех дополнительных патронов.

Второй стал сборная Италии, отставание которой составило +1 минуту 8,7 секунды при десяти дополнительных патронах, третье — у шведской сборной, отставшей от победителей на +1 минуту 22,7 секунды и также использовавшей десять дополнительных патронов.

У сборной России, в составе которой выступали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, седьмое место с отставанием +3 минуты 04,1 секунды при трех штрафных кругах и девяти дополнительных патронах.

Отметим, этап КМ по биатлону в Нове-Место закончится позднее 14 марта одиночной смешанной эстафетой.