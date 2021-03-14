Донецк, 14 марта, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины разместили вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части ДНР, сообщили 14 марта в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Три БРДМ-2 (бронированных разведывательно-дозорных машины) из состава 25-й отдельной механизированной бригады ВСУ разместили на западной окраине города Красногоровка.

Один БТР-70 разместили на улице Гагарина в городе Красногоровка, одну БМП-1 — на южной окраине поселка Каменка. Данное вооружение находится в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи села Богдановка была размещена одна БМП-1, один зенитно-ракетный комплекс «ОСА» разместили на дороге около города Волноваха.

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