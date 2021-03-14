Мадрид, , 14:29 — REGNUM Полузащитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Сауль Ньигес может покинуть свою нынешнюю команду. Об этом 14 марта сообщает AS.

Отмечается, что у 26-летнего футболиста есть предложение от мюнхенского клуба «Бавария», которое он хотел бы принять.

При этом уточняется, что, хотя отступные за игрока составляют €150 млн, руководство мадридской команды готово отпустить его за сумму €35−50 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Сауль Ньигес сыграл в составе Сауль Ньигес в 22 матчах испанской Примеры и отметился в них двумя забитыми мячами.