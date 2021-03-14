Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink успешно стартовала со стартовой площадки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно совершила посадку на плавучей платформе после запуска. Отмечается, что этот старт стал уже девятым для этой ступени.

В результате сегодняшнего запуска число спутников в составе группировки Starlink достигло 1263 аппаратов. Компания SpaceX формирует эту группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что общее число спутников Starlink превысит 12 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте началось тестирование спутникового интернета Starlink в Германии и Новой Зеландии.

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