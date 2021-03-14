Минск, , 14:29 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране подтвердили 302 323 случая заражения, 2095 из них оказались смертельными (скончались восемь человек за сутки). Выздоровели 293 485 инфицированных (1299 человек за сутки).

«За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 579 тестов. Всего в стране проведено 5 млн. 101 тыс. 314 тестов», — добавили в минздраве.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили 1182 случая заражения коронавирусом.