Минск, 14 марта 2021, 14:29 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
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С начала пандемии в стране подтвердили 302 323 случая заражения, 2095 из них оказались смертельными (скончались восемь человек за сутки). Выздоровели 293 485 инфицированных (1299 человек за сутки).
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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили 1182 случая заражения коронавирусом.