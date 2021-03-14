Москва, , 13:51 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 10 083 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 10 083 новых случая заражения выявлены в 84 регионах России из 85 (нет новых случаев заражения в Чукотском автономном округе). При этом в 12,6% новых случаев нет клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 395 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа смогли 0 232 человека.

Наибольший суточный прирост по-прежнему фиксируется в Москве — 1905 случаев. В столице начался медленный рост заболеваемости COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург — 937 случаев. Затем следуют: Московская область (605), Нижегородская область (365), Ростовская область (245).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России к 12 марта смогли привить от коронавируса порядка семи миллионов человек.