Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 83-летний мужчина. Пациент страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями.

Жертвами COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии стали 3 308 человек.

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