Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM Ещё 245 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 32 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (100) и Морозовском районе (11). По десять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Батайске, Таганроге и Семикаракорском районе. Почти 28% заразившихся — жители региона старше 66 лет, 2,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлен 76 731 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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