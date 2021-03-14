Киев, , 13:59 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация якобы по прежнему не желает мира в Донбассе, а республики Донбасса «делают все, что от них требует Кремль». Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

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Кравчук отметил, что переговоры в так называемом «нормандском» формате и в рамках «Минска» «зашли в тупик». Он добавил, что с сентября 2020 года не был решен ни один вопрос, более того, не решены также вопросы, по которым были договоренности. Эти вопросы, по словам Кравчука «под видом новых предложений, механизмов» были заблокированы. Политик отметил, что это «на самом деле» «отвлечение от главного вопроса — урегулирования ситуации» в Донбассе.

«Исходя из этого, и это нормально, Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий, потому что нужно дать не только новые идеи, но и анализ, предложения для того, чтобы выйти из этого тупика. Этот план действий находится на изучении в России, Россия молчит и иногда подает сигналы, что она плана не видела. Но он есть», — утверждает представитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук также заявил, что Российская Федерация может заблокировать привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу, но он также задался вопросом, «на каких основаниях» это может происходить, добавив, что Россия должна со своей стороны привести аргументы.

«Она же не может просто сказать, что не хочет, а должна дать аргументы. Но я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе, потому что конфликт на Донбассе — это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — заключил он.

Напомним, украинская сторона, семь лет назад развязавшая войну в Донбассе, неоднократно и при отсутствии каких-либо доказательств, обвиняла Россию в том, что российская армия якобы воюет в Донбассе против Украины. Официальная украинская пропаганда с 2014 года параллельно своим утверждениям, не усматривая никаких противоречий, «ожидает» «полномасштабного вторжения» войск Российской Федерации в Донбасс, а также — на территорию Украины.

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