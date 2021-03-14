Лондон, , 13:51 — REGNUM Матч финала Кубка Англии нынешнего сезона находится в списке мероприятий, которые британское правительство намерено включить в программу по возвращению зрителей на трибуны. Об этом 14 марта сообщает телеканал Sky Sports.

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По данным источника, правительство страны собирается запустить эту программу уже в апреле. На финальном матче Кубка Англии, проведение которого намечено на 15 мая, смогут присутствовать до 20 тыс. зрителей.

При этом в настоящее время из-за пандемии коронавируса в Великобритании действуют ограничения на посещение зрителями спортивных состязаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий футбольного клуба «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха стал первым футболистом в Английской премьер-лиге (АПЛ), который отказался принять участие в акции BLM.