14 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Для Варшавы отказ от прежней безоговорочной политики поддержки Киева не будет чем-то дорогостоящим. Учитывая плачевное состояние украинской экономики, трудовые мигранты из этой страны как ездили в Польшу, так и будут ездить. А больше ничего от Украины и не надо.

Станислав Стремидловский, , 14:01 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Усталость Европейского союза от Украины ставит новые вызовы перед Варшавой. На днях Bloomberg дало утечку, сообщив о некоторых деталях разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером. Посол «утверждал, что позиция Брюсселя в отношении Москвы устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте», пишет агентство, и «подчеркнул, что ЕС необходимо двигаться дальше, рекомендовав Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый путь вперед в этом вопросе, о чём сообщил источник, попросивший не называть его имени».

Эту усталость чувствуют и на самой Украине, причем связывают ее не только с Евросоюзом, но и США. Так, украинский портал «Главред» пессимистично «настроен относительно политики США в отношении Украины при Байдене. Скорее всего, Штаты будут искать союзнических отношений с Европой, а значит, пойдут на уступки, в первую очередь, Германии. Для Германии наиболее принципиален вопрос «Северного потока — 2», и она будет его дожимать. За наш счет». Как поясняет порталу «Апострофу» политический аналитик Александр Кочетков, «мы для США не на первом и даже не на втором месте. У них и без Украины проблем хватает: миграция, внутриполитическая стабильность, восстановление экономики, отношения с Евросоюзом, ситуация на Ближнем Востоке. Наша страна в плане приоритетности находится где-то на третьих позициях. Увы, в сознании западных дипломатов Украина представляется страной, которая стоит с протянутой рукой. Мы просим у них помощи, а как и чем помочь — не знаем сами».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп President.gov.ua

Для украинских экспертов становится очевидным, что Киев был интересен прежней администрации США Дональда Трампа для сдерживания Берлина. Это было на руку правящей коалиции в Польше во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), которая, прикрываясь Вашингтоном, решала две безнадежные задачи: во-первых, не дать договориться Германии и России друг с другом, во-вторых, реализовать в Центрально-Восточной Европе конкурентный немецкому проекту Mitteleuropa свой собственный геополитический проект — инициативу «Троеморье». В первом случае Берлин сам наиграл PiS на руку, когда в 2014 году пошел на использование санкционной политики против Москвы. Правда, в то время в Польше правили антагонисты «Права и Справедливости», коалиция во главе с партией «Гражданская платформа», которая ориентировалась и ориентируется на Германию. Вероятно, в Берлине полагали, что на восточном направлении они смогут использовать Варшаву инструментально. Но победила на выборах в 2015 году PiS, а год спустя — Трамп, что перевернуло геополитическую доску.

Сейчас немецкой политической элите нужно как-то отыгрывать назад, разрабатывать «постукраинскую» концепцию отношений с Москвой, на что намекает Эдерер. Это предполагает изменения и в Польше. В марте на страницах ведущего оппозиционного польского издания Gazeta Wyborcza эксперт с большим опытом взаимодействия с тематикой национальной безопасности (в особенности в контексте восточной проблематики) Антоний Подольский выступил со статьей, в которой связал «антиевропейскую политику PiS» не с Москвой, а с «повесткой Трампа или сторонников Brexit». Также «конфликты со всеми соседями и бывшими жителями Речь Посполитой Обоих Народов» он назвал «отголосками националистической идеологии и, к сожалению, заключительного этапа существования санационного режима (1926−1939)». И «авторитарный уклон и антилиберализм — тоже не столько знаком следования образцам путинской нелиберальной демократии, сколько эффектом воздействия нашего собственного авторитаризма и наследия прославляемой сейчас Второй Польской республики и Пилсудского». Это означает, что в случае потери власти «Правом и Справедливостью» новое польское правительство может начать разговор с Москвой с чистого листа, в том числе в отношении Украины.

Председатель правящей консервативной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский (сс) Rafał Zambrzycki

Для Варшавы отказ от прежней безоговорочной политики поддержки Киева не будет чем-то дорогостоящим. Учитывая плачевное состояние украинской экономики, трудовые мигранты из этой страны как ездили в Польшу, так и будут ездить. А больше ничего от Украины и не надо. После того, как будет введен в строй «Северный поток — 2», исчезнет разыгрывающий потенциал карты украинского транзита газа из России в ЕС. А после того, как Польша достроит совместный с Норвегией и Данией газопровод Baltic Pipe, Варшава получит возможность не зависеть от немецко-российской трубопроводной кооперации. Тем более что сейчас перед Польшей встают другие задачи, ей нужны европейские гранты на отказ от угля и перехода на «зеленые» источники выработки энергии. Не исключено, что новые польские власти в этой ситуации вообще откажутся от проведения какой-либо самостоятельной политики на восточном направлении, включая украинское, и будут выполнять здесь лишь разовые поручения Брюсселя.