Нью-Дели, , 13:28 — REGNUM Правительство Индии готовится ввести запрет на использование телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, соответствующее решение правительства вступит в силу в июне 2021 года. После этого индийские операторы связи смогут закупать новое телекоммуникационное оборудование только у компаний, которые будут одобрены правительством Индии. Ожидается, что китайский гигант Huawei не будет включён в этот список. Также под запрет может попасть оборудование, производимое другой китайской компанией — ZTE.

В настоящее время оборудование Huawei используют два из трёх крупнейших операторов связи в Индии — компании Bharti Airtel и Vodafone Idea. Отраслевые эксперты считают, что запрет на закупки нового оборудования у китайской компании может привести к серьёзному росту затрат операторов связи.

Отношения между Индией и Китаем обострились в июне 2020 года после приграничного военного конфликта. После этого в Индии были введены ограничения в отношении нескольких китайских технологических компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии заблокировали ещё 118 китайских приложений