Шеффилд, Великобритания, , 13:34 — REGNUM Главным тренером футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» после ухода с данного поста Криса Уилдера назначен Пол Хекингботтом. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба английской команды.

Также указывается, что помощником Хекингботтома будет Алан Книлл, являвшийся ассистентом и при бывшем главном тренере и уточняется, что в тренерский штаб также войдет бывший тренер «Борнмута» Джейсон Тиндалл.

Кроме того, отмечается, что Хекингботтом, который до того был главным тренером молодежного состава команды, возьмет на себя руководство «Шеффилдом» уже сегодня, в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с командой «Лестер-Сити».

"Для меня большая честь руководить этим клубом, и я благодарю совет директоров за оказанное мне доверие. У нас много работы, но у нас есть отличные тренеры, каждый из которых принесёт ценные знания и опыт, и мы надеемся, что мощно закончим сезон», — приводит слова Хеккингботтома пресс-служба «Шеффилда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный наставник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер покинул занимаемый им пост.