Приштина, , 12:12 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 14 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3444 образцов в крае выявили 565 носителей коронавируса. Ещё 304 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 77 253 случая заражения коронавирусом. 64 666 пациентов уже здоровы. 1702 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 885 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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