Тирана, 14 марта, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Глава Албании Илир Мета 12 марта вступил в перепалку с представителями полиции, что было запечатлено на видеокамеру и вызвало бум в СМИ.

Ivanrkv Илир Мета

Как сообщает рупор албанской оппозиции Lapsi, глава государства прибыл в офис партии «Новое демократическое веяние», в тот момент, когда полицейские потребовали от представителей этой партии освободить помещение, арендуемое у мэрии. Сообщается, что главу Албании в офис позвал по телефону глава партии Сали Шеху. Всего несколько дней назад «Веяние» вышло из коалиции с находящейся у власти Социалистической партией.

Мета назвал происходящее попыткой власти оказать давление на оппозицию на пороге парламентских выборов 25 апреля и на высоких тонах призвал полицейских покинуть помещение, угрожая в противном случае «отправить их в каталажку собственными руками».