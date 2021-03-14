Москва, , 13:31 — REGNUM Российская лыжница Юлия Ступак смогла сохранить второе место в общем зачете Кубка мира после заключительной гонки нынешнего сезона — гонки преследования на дистанции 30 км в Энгадине (Швейцария), в которой она пришла к финишу третьей. Об этом 14 марта сообщает «Чемпионат».

При этом первое место в общем зачете у представительницы США Джессики Диггинс. Третье — у шведской лыжницы Эббы Андерссон.

Также лучшую десятку вошли еще две российские спортсменки — Татьяна Сорина и Наталья Непряева, занявшие соответственно пятое и шестое места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Юлия Ступак стала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам нынешнего сезона, проходящем в Энгадине.