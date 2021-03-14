Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Американская компания Google не смогла добиться прекращения рассмотрения иска о незаконном сборе данных при использовании интернет-браузера Chrome. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Групповой иск против компании Google был подан в суд штата Калифорния. Истцы обвинили компанию в продолжении сбора персональных данных при использовании браузера Google Chrome в режиме «инкогнито». В иске отмечается, что собираемая в этом режиме информация используется Google при формировании статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, в менеджере рекламы Google Ad Manager, а также в ряде других приложений.

Представители Google подали в суд запрос о прекращении рассмотрения этого иска, заявив, что пользователи подтверждают согласие с правилами использования браузера в режиме «инкогнито». Однако окружной судья Люси Ко не удовлетворила этот запрос.

«Суд пришёл к выводу, что Google не уведомляла пользователей о сборе данных, пока они находятся в режиме приватного просмотра», — цитирует агентство решение судьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года группа из 35 генеральных прокуроров штатов США подала антимонопольный иск против компании Google.

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