Минск, , 13:29 — REGNUM В Белоруссию прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 14 марта в пресс-службе белорусского министерства обороны.

Военнослужащие примут участие в совместных учениях с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Белоруссии сообщалось, что учения будут проходить с 14 по 27 марта на полигоне «Осиповичский». В них примут участие военнослужащие 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, а также около сотни российских военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск.