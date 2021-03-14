Воронеж, , 12:52 — REGNUM В Воронежской области зарегистрировано 17 новых смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, данные за сутки опубликовал 14 марта региональный оперативный штаб.

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Новые случаи гибели пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом фиксируются ежесуточно. Всего с начала пандемии COVID-19 и осложнения на его фоне стали причиной гибели уже 2 525 воронежцев.

Общее число заразившихся в регионе составило 71 588 человек, в том числе 232 случая заражения подтверждено за минувшие сутки. Прирост новых заразившихся продолжает снижаться — сутками ранее, например, сообщалось о 241 новом пациенте.

Суточное число выздоровевших после коронавируса в регионе также стабильно превышает число заразившихся — за последние 24 часа выписаны 253 пациента, всего с инфекцией справились 65 897 человек.