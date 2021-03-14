Берлин, , 13:28 — REGNUM Денежные пособия правительства ФРГ, которые предназначались для помощи пострадавшему от пандемии коронавируса бизнесу, могли попасть к террористам. Об этом 14 марта сообщает газета Welt со ссылкой на источники в полиции.

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По данным издания, как минимум в трех случаях такая помощь могла быть использована для финансирования группировок террористов на Ближнем Востоке.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время в Берлине проверяют 60 человек, которые связаны с исламистами. Также уточняется, что данным людям было перечислено около €1 млн для того, чтобы поддержать их бизнес в период пандемии, когда в стране объявлен карантин.

Также указывается, что в настоящее врем сотрудники полиции выясняют, какая часть из указанной суммы была получена путем обмана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта во Франции сотрудники полиции задержали двух подростков 17 и 18 лет в рамках антитеррористических расследований.