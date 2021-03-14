Краснодар, , 12:45 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 марта. Сутками ранее, 13 марта, сообщалось о 127 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявили 36 случаев, в Кавказском районе — 11, в Лабинском — девять. В Сочи заболели семь человек, в Ейском и Гулькевичском районе — по шесть, в Горячем Ключе и Усть-Лабинском районе — по пять», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 40 349 человек, выздоровели 35 193 пациента. Скончался 2121 человек с COVID-19.

На 14 марта в ковид-стационарах проходят лечение 1013 человек, 63 пациентов находятся в тяжёлом состоянии — 63 человека на ИВЛ, четверо на ЭКМО. На дому лечатся 2022 пациента с коронавирусом.