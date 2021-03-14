Кишинёв, , 13:27 — REGNUM Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон раскритиковал президента Молдавии Майю Санду по итогам состоявшегося 13 марта заседания высшего совета безопасности, посвящённого ситуации с пандемией коронавируса. Об этом бывший молдавский президент написал 14 марта на своем telegram-канале.

» Мы не услышали от Майи Санду ответственных решений для выхода из кризиса… Мы увидели, что президент страны, напротив, пытается сбежать от ответственности, что у неё совершенно нет видения того, как преодолеть кризис, и что она фактически признала, что как глава государства не хочет брать ответственность в этой сложной ситуации и не может сделать ничего конкретного для граждан. Госпожа президент может только рекомендовать, но её рекомендация является необдуманной и губительной », — написал он.

Политик также назвал Санду «президентом-локдауном», главой государства, «оторванным от реальности», отметив, что 13 марта молдавский президент признала, что «у неё нет решений, и что она ждёт их», а также она по его мнению ждет «ответственности от других».

«Единственное предложение, которое она сформулировала, — это тотальный локдаун», — добавил Додон.

Он назвал это предложение необдуманным и губительным, не учитывающим мнение граждан и экономических экспертов, а также не учитывающим социальные и экономические последствия.

» Я провёл беседу с руководством парламента и мы согласились с тем, что тотальный локдаун… чрезвычайно опасен… Мы обсудили пакет возможных частичных ограничительных мер, которые позволят с одной стороны снизить риск заболеваемости, а с другой — сохранить экономику функциональной… Кроме того, я попросил разработать дополнительные меры для санитарной системы и поддержки медицинского персонала… Также необходимо ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам… Граждане должны сами выбрать, какую вакцину они считают наиболее эффективной. Попытки же создать искусственные преграды и препятствия для регистрации и поступления в страну вакцины Sputnik-V недопустимы», — добавил он.

Политик также призвал президента Молдавии срочно выдвинуть на должность главы правительства кандидата, который был предложен парламентским большинством.

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