Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В Ленинградской области третий день подряд отмечается незначительное повышение суточного количества новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 14 марта в федеральном оперштабе, за последние сутки зафиксирован 131 новый случай инфекции, что на четыре случая больше, чем днем ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Суточная смертность от COVID-19 в Ленобласти по итогам 13 марта немного сократилась и составила 11 случаев, что на два летальных исхода меньше, чем сутками ранее.

Нарастающим итогом в регионе выявлено 37 900 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии. Выздоровел 35 381 человек, в том числе 208 человек выписаны за последние сутки. Умер от ковида в Ленинградской области 771 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти выросли выявляемость коронавируса и смертность от ковида