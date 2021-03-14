Париж, , 12:38 — REGNUM Во французском журнале Le Figaro опубликована статья журналиста Лорана Эрбле, в которой он предрекает Европейскому союзу раскол из-за пандемии коронавируса и возможный выход Франции из наднационального объединения.

Эрбле пишет, что пандемия коронавируса показала, насколько просела евросоюзная промышленность и экономика. Он уверен, что ответственность за это несут евробюрократы, которые препятствуют предоставлению преференций евросоюзной торговле и не оказывают необходимой поддержки странам, входящим в ЕС.

Так, власти США выделили почти $5 трлн на поддержку своей национальной экономики, а власти ЕС — только 300 млрд евро. В итоге, в период пандемии евробюрократы призывают страны — члены ЕС сократить общие расходы на медицину и снизить зарплаты медиков, якобы для того, чтобы повысить их конкурентоспособность.

Далее Эрбле указывает, что евробюрократы очень неповоротливы — переговоры по закупкам и распределению вакцин от коронавируса идут настолько медленно, что некоторые страны — члены просто начинают покупать вакцину у России.

По мнению журналиста, опыт Великобритании в борьбе с пандемией, которая вышла из Евросоюза, оказался несколько лучше, чем опыт стран ЕС. В итоге, сторонники выхода Франции из ЕС получили новые сильные аргументы в защиту своей позиции, а структуры ЕС лишний раз показали, что они лишь бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит интересам стран — членов.