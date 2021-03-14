Волгоград, , 12:41 — REGNUM Ещё 134 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 14 марта — на три меньше, че за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 128 человек, скончались четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 51 505. Справились с болезнью 49 272 человека.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 862 пациентов в регионе.