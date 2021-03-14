Москва, 14 марта, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Рекомендованные розничные цены на новые автомобили LADA будут повышены 15 марта. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн» со ссылкой на источники среди дилеров марки.

Ilya Plekhanov Lada Largus

По данным издания, повышение цен затронет все поставляемые дилерам автомобили. Больше всего — на 20 тыс. рублей — вырастут рекомендованные цены на седан LADA Vesta.

Также вырастут рекомендованные розничные цены на модели LADA Granta (на 11 тыс. рублей) и Granta Cross (на 16 тыс. рублей), LADA XRAY (на 15 тыс. рублей), LADA Largus FL (на 14 тыс. рублей), LADA Niva Travel (на 15 тыс. рублей), Legend 3D (на 8 тыс. рублей) и Legend 5D (на 14 тыс. рублей).

Предстоящее повышение рекомендованных цен на автомобили LADA станет вторым в 2021 году. В январе текущего года цены выросли примерно на 2−5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2021 года более 30% от всех зарегистрированных в России легковых автомобилей приходится на марку LADA.