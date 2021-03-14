Рязань, , 12:40 — REGNUM В Рязанской области 14 марта подтверждены 60 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписан ещё 51 пациент, трое скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 25 343 жителей Рязанской области. Выздоровели 23 459 человек.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались уже 329 пациентов.