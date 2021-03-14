Санкт-Петербург, 14 марта, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки лабораторным путём подтверждено 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 марта в федеральном оперативном штабе. Таким образом, суточное количество новых выявленных носителей уменьшилось на шесть человек по сравнению с предшествующими сутками.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Также за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 37 летальных исходов от COVID-19, это на девять случаев меньше, чем сутками ранее.

С учетом новых данных, с 5 марта 2020 года по 14 марта 2021 года в Петербурге выявлено 380 585 случаев инфицирования. Выздоровели 329 268 человек, в том числе 841 пациент выписан за последние сутки. Жертвами ковида за время пандемии стали в Петербурге 11 656 человек.

По данным городского оперштаба, в Петербурге за предыдущие сутки снизилось количество больных с ковидом и подозрением на него, находящихся в стационарах (на 3,48%) и на амбулаторном лечении (на 15,05%).

По состоянию на 14 марта в Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 6756 коек. Из них свободны 2039 коек (30,2%).