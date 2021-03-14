Берн, , 12:39 — REGNUM Российская лыжница Юлия Ступак стала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам нынешнего сезона, проходящем в Энгадине (Швейцария). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первое место заняла представительница Норвегии Хейди Венг, победное время которой составило 1 час 28 минут 11,6 секунды. Второй к финишу пришла Эбба Андерссон из Швеции, отставшая от победительницы на + 4,5 секунды.

Третье время российской спортсменки составило + 33,7 секунды отставания от лидера.

Еще одна российская лыжница — Татьяна Сорина — финишировала с шестым результатом, отстав от победительниц на +1 минуту 43,5 секунды.

Отметим, позднее 14 марта пройдет мужская гонка преследования на дистанции 50 км, которая станет заключительным стартом Кубка мира в нынешнем сезоне.