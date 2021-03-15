Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Албанцы из Северной Македонии, проживающие в США, активно включились в регистрацию населения Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, американские албанцы приглашают всех граждан Республики Северная Македония, нуждающихся в помощи во время переписи, приходить в Исламский центр в Чикаго с македонскими паспортами или индивидуальным номером утром в любое воскресенье.

Граждане Северной Македонии, проживающие за рубежом, могут принять участие в переписи населения с 1 марта по 21 апреля. Регистрацию можно пройти самостоятельно через интернет.

Тем временем, славянское население Северной Македонии опасается роста влияния албанцев после того, как статистика выявит рост их доли в населении в стране. Радикальная партия «Левица» выступила с кампанией за бойкот переписи.

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