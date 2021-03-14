Москва, , 12:16 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» опубликовал официальное заявление после избиения игрока юношеской команды Максима Шнапцева, которое произошло накануне. Заявление от имени Алексея Щиголева, директора спортивной школы «Локомотив», 14 марта обнародовала пресс-служба команды.

Уточняется, что 13 марта после матча Юношеской футбольной лиги-2 (ЮФЛ-2) с подмосковной командой «Чертаново», несколько игроков подмосковного клуба напали на футболиста «Локомотив».

"В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка», — говорится в сообщении Щиголева.

Также в нем подчеркивается, что футбол — это спорт для сильных и смелых мужчин и в нем есть место боли и травмам, однако последние могут быть получены только в честной и открытой борьбе на футбольном поле.

Кроме того, «Локомотив» пожелал своему игроку здоровья и скорейшего восстановления.

Отметим, накануне несколько игроков «Чертаново» напали на Максима Шнапцева после матча команд в ЮФЛ-2 (2:1 в пользу «Локомотива»), в результате чего у футболиста московской команды диагностировали перелом и сотрясение мозга.