Скопье, , 10:56 — REGNUM Заместитель председателя Социал-демократического союза Северной Македонии (СДСМ, партия власти в Северной Македонии) Мухаммед Зекири 13 марта принял участие в эфире телепередачи «Balkan Talks», где изложил позицию своей партии относительно обострившегося во время переписи населения национального вопроса. Запись беседы была выложена на сайте новостного агентства Euronews Albania.

Политик заявил, что причиной стремления оппозиции бойкотировать перепись населения является излишняя политизированность процесса со стороны македонской оппозиции. В 2012 году македонская оппозиция организовала бойкот переписи населения, и итоги переписи были аннулированы.

Зекири, этнический албанец, подчеркнул, что албанцы стремятся к тому, чтобы перепись рассматривалась исключительно как статистическая мера, однако, напомним, именно доля 20% населения является источником конституционных прав национальных меньшинств. Более того, отметил он, албанцы регулярно требуют, чтобы соотношение албанцев к македонцам во властных структурах отражало долю албанцев в населении страны.

Политик также отметил, что никто не может искусственно завысить долю албанцев в населении Северной Македонии, однако «Македонии нет без албанцев, и без граждан нет государства».