Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Специалистам Центра космических полетов имени Годдарда американского аэрокосмического агентства NASA удалось восстановить работоспособность космического телескопа «Хаббл». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Сбой в работе телескопа «Хаббл» произошёл утром 7 марта. Космический аппарат автоматически перешёл в безопасный режим после обнаружения программной ошибки в главном бортовом компьютере.

Специалисты NASA установили, что ошибка оказалась связана с последним обновлением программного обеспечения, призванном компенсировать колебания одного из гироскопов космического телескопа. Эта ошибка была устранена с помощью ещё одного обновления программного обеспечения.

В ходе этих работ специалисты обнаружили, что из строя вышла одна из заслонок, которая призвана защищать аппаратуру телескопа от прямых солнечных лучей. Створка должна была автоматически закрыться при переходе телескопа в безопасный режим, однако эта операция не была выполнена. Эту проблему инженерам также удалось решить, переключив створку на резервный двигатель. После этого телескоп вернулся к выполнению научной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на октябрь 2021 года запланирован запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб», который должен заменить работающий с 1990 года телескоп «Хаббл».